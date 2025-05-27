В Казани на улице Павлюхина в сторону Оренбургского тракта образовалась пробка из-за аварии с троллейбусом
На улице Павлюхина в направлении Оренбургского тракта движение транспорта практически полностью остановлено из-за дорожно-транспортного происшествия под железнодорожным мостом.
По предварительным данным, в аварии участвует троллейбус, который сейчас стоит с включенной аварийной сигнализацией. На онлайн-картах видно, что движение на этом участке затруднено.
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