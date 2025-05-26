Татарстан занял 11-е место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей

Фото: Мария Зверева

Лидерами российских регионов по уровню благосостояния семей стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. Татарстан занял уверенное 11-е место, демонстрируя стабильный уровень жизни среднестатистических семей, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, семья с двумя работающими родителями и двумя детьми в Татарстане после покрытия минимальных жизненно необходимых затрат может рассчитывать на потенциальный денежный остаток в размере 48 710 рублей в месяц.

Для семьи с одним ребенком этот показатель составляет 65 467 рублей. Татарстан уступает в основном добывающим территориям и крупным мегаполисам, таким как Москва и Санкт-Петербург.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В общем рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первое место: там среднестатистическая семья с двумя детьми после минимальных расходов располагает остатком в 125,2 тысячи рублей.

В то же время шесть российских регионов, преимущественно Северо-Кавказские республики — Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, — оказались на последних позициях, где потенциальный денежный остаток отрицательный, и без дополнительных доходов прожить семьям с детьми практически невозможно.

Рената Валеева