В России за сутки потушили 62 природных пожара
К полуночи воскресенья на территории страны действовало 122 лесных пожара
За минувшие сутки в России потушили 62 природных пожара на общей площади 35,2 тыс. га. Об этом сообщает «Авиалесоохрана».
— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 62 лесных пожара на площади 35 233 гектара, — отмечается в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории страны действовало 122 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовало 35 пожаров на площади 693 808 гектаров.
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