Продажи кондиционеров и стоимость услуг по их обслуживанию в Казани резко выросли

. Фото: Максим Платонов

В апреле 2025 года в Казани наблюдался значительный рост продаж кондиционеров — на 39% по сравнению с мартом. Средняя цена нового устройства составила около 14 тыс. рублей, а подержанного — около 13 тыс. рублей. Этот тренд характерен не только для Казани: в целом по стране существенный рост продаж кондиционеров зафиксирован в Туле (+74%), Кемерово (+72%) и Иркутске (+71%), сообщили в «Авито Товарах».



Статистика компании показывает, что спрос на услуги специалистов по ремонту и обслуживанию кондиционеров за месяц вырос на 200%. При этом количество предложений по ремонту увеличилось на 69%, а средний чек за услуги составляет от тысячи рублей.

Особенно заметен рост спроса на обслуживание кондиционеров в Дальневосточном федеральном округе (+493%), Нижнем Новгороде (+432%), Новосибирске (+407%) и Москве (+363%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что в условиях повышенного спроса на климатическую технику все больше жителей выбирают более доступные альтернативы. В апреле продажи вентиляторов выросли на 33% по сравнению с мартом. Средняя цена за вентилятор «с рук» составляет около 4 тыс. рублей, а новый — примерно 8,5 тыс. рублей. Наибольший рост продаж зафиксирован в Смоленске (+150%), Кемерово (+144%) и Магнитогорске (+109%).

Рената Валеева