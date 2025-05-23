Алиментщикам могут запретить получать карты болельщиков

. Фото: Максим Платонов

В России обсуждается возможность запрета на оформление карт болельщиков для злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФССП совместно с Минюстом рассматривает вопрос о том, чтобы либо не выдавать карты болельщиков, либо приостанавливать их действие до тех пор, пока задолженность по алиментам не будет погашена.

Эта инициатива была озвучена на XIII Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 19 по 21 мая. Аристов отметил, что такие меры могут помочь в борьбе с неплательщиками алиментов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Минспорта России подготовило проект распоряжения правительства, который распространит использование карты болельщика (Fan ID) на посещение Суперкубка России по футболу.



Анастасия Фартыгина