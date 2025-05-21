Год езды на Datsun и Fiat стал самым дешевым в России

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Владельцы автомобилей Datsun и Fiat тратят на год езды всего 76 тыс рублей, подсчитали в «Авито Авто» для РИА «Новости».

В сумму включены расходы на топливо при пробеге 13,7 тыс. км, техобслуживание и полис ОСАГО.

Чуть больше платят владельцы Daewoo и Skoda — 81 тыс рублей в год. Стоимость владения Lada составила 82 тыс рублей.

Напомним, что недавно эксперты проанализировали предпочтения автолюбителей в Казани и Татарстане, сравнив их с тенденциями в других городах миллионниках и регионах России. Исследование показало значительные различия в выборе автомобилей между крупными городами и другими населенными пунктами.

Матвей Гавриков