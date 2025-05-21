В Госдуму внесли законопроект о запрете приобретения новых животных для цирков

. Фото: Динар Фатыхов

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который запрещает приобретение и передачу животных для цирков. Это решение направлено на защиту животных, используемых в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно новому законопроекту, владельцы животных, которые выступают в цирках, будут обязаны их стерилизовать. Запрет на приобретение и передачу животных в цирки вступит в силу с 1 января 2026 года. Это даст циркам время адаптироваться к новым условиям и перестать использовать новых животных в своих представлениях.

Авторы законопроекта уверены, что предложенные меры помогут остановить практику эксплуатации животных в цирках.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Предлагаемые законопроектом меры предотвратят пополнение цирковых трупп новыми животными и остановят воспроизводство практики их эксплуатации, — говорится в пояснительной записке.

Животные, уже находящиеся в цирках, смогут продолжать выступать до своей естественной старости, однако их замена будет запрещена. Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных, номера с их участием постепенно прекратятся.

— Поэтапный отказ от их использования отвечает общественному запросу значительной части граждан, выступающих против жестокого обращения с животными, — добавляют авторы инициативы.

Анастасия Фартыгина