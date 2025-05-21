В Татарстане восстановили леса на 1452 гектара по нацпроекту «Экологическое благополучие»

. Фото: Максим Платонов

В Татарстане успешно завершили восстановление лесов на площади 1452 гектара в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Этот проект является частью федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства республики.

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров сообщил, что все запланированные работы на весенний период выполнены на 100%. Из восстановленных земель 1450 гектаров были высажены искусственно, а 2 гектара восстановлены комбинированным способом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До конца года в республике планируется восстановить еще 2550 гектаров леса. Летне-осенний сезон также принесет работы по естественному лесовосстановлению на площади 1098 гектаров.

Кроме того, в рамках проекта активно заготовляются семена лесных растений. В 2025 году планируется собрать не менее 11,5 тыс. килограммов семян.

Напомним, что в текущем сезоне зарегистрировали первый случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Набережных Челнов. По данным Роспотребнадзора, укус клеща произошел в лесу в Нижнекамском районе.

Анастасия Фартыгина