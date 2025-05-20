В Татарстане обновят дорогу Русский Акташ — Кузайкино в рамках нацпроекта

. Фото: Мария Зверева

В Альметьевском районе Татарстана начался ремонт дороги Русский Акташ — Кузайкино. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок длиной 3,2 км. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

На этом участке уже уложены выравнивающий слой и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Дорожники сейчас укрепляют обочины с использованием щебеночно-песчаной смеси на площади 6,4 тыс. кв. метров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С этого года в России стартовали новые нацпроекты, охватывающие различные сферы жизни. В Татарстане будут реализованы 12 из них, включая проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Экологическое благополучие» и другие.

Анастасия Фартыгина