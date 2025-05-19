ЦБ России выявил попытки использования маркетплейсов для подозрительных операций

Фото: Дарья Пинегина

Банк России заметил, что злоумышленники начали использовать маркетплейсы для проведения подозрительных финансовых операций. Это происходит на фоне ужесточения контроля в банковском секторе, где мошенники пытаются обойти противолегализационные меры. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что такие случаи не носят системного характера, но все же фиксируются.

— Недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы модификации и обхода противолегализационных процедур банков, — заявили в регуляторе.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Для борьбы с этими рисками Банк России и кредитные организации активно используют платформу «Знай своего клиента». Она помогает информировать банки о возможных угрозах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Росфинмониторинг также сообщает о схемах вывода средств в теневой оборот, включая использование счетов дропов и маркетплейсов.

— Важно обеспечить постоянное взаимодействие с частным сектором и повышать качество информации, направляемой в Росфинмониторинг, — подчеркнули в службе.

Сейчас активно развиваются механизмы информирования о подозрительных операциях. Информация о выявленных преступных схем передается в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Анастасия Фартыгина