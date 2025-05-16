СК предъявил заочные обвинения тете и племяннику по делу об убийстве экс-мэра Самары

Фото: Максим Платонов

Следком по Самарской области предъявил заочные обвинения 56-летней Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

Метревели предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве. Следствие полагает, что, находясь за пределами России, она консультировала и давала указания по организации преступления. Ее племянник, Дмитрий Метревели, также заочно обвиняется в совершении убийства.

По версии следствия, Дмитрий Метревели вместе с внучкой Виктора Тархова совершили отравление экс-мэра и его жены. Оба обвиняемых находятся за пределами России и объявлены в международный розыск. Расследование дела продолжается.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, о пропаже Виктора Тархова и его жены 31 января заявили в полицию, выяснилось, что последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Вскоре по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, которой предъявили обвинение в двойном убийстве.

По версии следствия, Екатерина Тархова из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, спрятав их тела. Она заранее готовилась к преступлению, купив строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

Первоначально Тархова дала признательные показания и рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. По ее словам, она отравила родственников из корыстных побуждений, а затем заморозила их тела азотом, после чего соучастник расчленил тела и раскидал их части по мусорным контейнерам в Самаре.

Рената Валеева