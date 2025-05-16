Узбекистан намерен присоединиться к международному транспортному коридору «Север — Юг»

Фото: Динар Фатыхов

Узбекистан подал заявку на присоединение к коалиции стран международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщил зампредседателя правительства России, спецпредставитель президента по развитию МТК «Север — Юг» Виталий Савельев на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— За прошлый год мы перевезли 24 млн т грузов. На западном маршруте мы совместно с Ираном развиваем участок Решт — Астара протяженностью 162 км. Коллеги докладывали, что 15 мая подписано соглашение о передаче земельных участков в Иране для проведения геолого-разведочных изыскательских работ. Это важная веха в строительстве участка, — отметил Савельев.

Он также сообщил, что РЖД перевезли 10 млн т грузов, по автомобильным дорогам переправили порядка 6 млн т, по транскаспийскому маршруту — 8 млн т, подчеркнув важность взаимодействия всех видов транспорта.

— Мы верим, что этот коридор со временем наберет мощность, когда мы его полностью достроим, и это будет реальной альтернативой Суэцкому каналу, — заключил Савельев.



Рената Валеева