Узбекистан намерен присоединиться к международному транспортному коридору «Север — Юг»
Узбекистан подал заявку на присоединение к коалиции стран международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщил зампредседателя правительства России, спецпредставитель президента по развитию МТК «Север — Юг» Виталий Савельев на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
— За прошлый год мы перевезли 24 млн т грузов. На западном маршруте мы совместно с Ираном развиваем участок Решт — Астара протяженностью 162 км. Коллеги докладывали, что 15 мая подписано соглашение о передаче земельных участков в Иране для проведения геолого-разведочных изыскательских работ. Это важная веха в строительстве участка, — отметил Савельев.
Он также сообщил, что РЖД перевезли 10 млн т грузов, по автомобильным дорогам переправили порядка 6 млн т, по транскаспийскому маршруту — 8 млн т, подчеркнув важность взаимодействия всех видов транспорта.
— Мы верим, что этот коридор со временем наберет мощность, когда мы его полностью достроим, и это будет реальной альтернативой Суэцкому каналу, — заключил Савельев.
Справка
Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» — это мультимодальная транспортная система, соединяющая Северную Европу с государствами Персидского залива и Индийского океана. Проходящий через территорию России, Кавказа и Центральной Азии коридор был учрежден в 2000 году соглашением между Россией, Ираном и Индией и на сегодняшний день объединяет 12 стран. МТК включает три основных маршрута: западный (через западное побережье Каспийского моря), восточный (через восточное побережье) и транскаспийский (через Каспийское море).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.