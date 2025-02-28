В России ввели штрафы за финансирование экстремизма

Фото: Сейтумерова Анна

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за нарушение норм, касающихся противодействия финансированию экстремистской деятельности. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям, внесенным в Кодекс России об административных правонарушениях, за воспрепятствование банками и кредитными организациями проверкам, направленным на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, предусмотрены следующие наказания:

для должностных лиц: штраф от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация до двух лет;

для юридических лиц: штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также аналогичные меры будут применяться в случае неисполнения норм о противодействии финансированию экстремизма. Для должностных лиц срок дисквалификации может составлять до трех лет.

Кроме того, Путин подписал сопутствующий закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс страны, уточняющий полное название Росфинмониторинга, добавляя слова о противодействии экстремистской деятельности.

Также президент подписал сегодня закон о ратификации договора с Белоруссией, который касается гарантий безопасности в рамках Союзного государства.



Анастасия Фартыгина