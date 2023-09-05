Эксперты рассказали, какие сотрудники требуются в нефтегазовой отрасли

Чаще всего компании в России ищут водителей, слесарей, машинистов, инженеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.

Наибольший спрос в компаниях нефтегазовой отрасли на водителей (5% от всех актуальных вакансий отрасли), слесарей и машинистов (по 4%), инженеров-конструкторов, менеджеров по продажам, сварщиков, кассиров, продавцов (по 3%).

Интересно, что к самым дефицитным специалистам в отрасли относятся: токарь (на одну вакансию, по данным за июль, приходится всего 0,9 резюме), слесарь (1,5), сварщик (1,6), разнорабочий (1,8), продавец (1,8), машинист (1,8), электромонтажник (2).

При этом спрос на работников в нефтегазовых предприятиях за первое полугодие этого года увеличился почти в полтора раза (на 43%).

Средний диапазон зарплат в России составляет от 50 до 126,4 тысячи рублей, в Татарстане — от 50 до 114, 9 тысячи рублей.

Напомним, нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 3,38 трлн рублей.

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Галия Гарифуллина