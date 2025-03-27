Из Казани в Ташкент запустят новые авиарейсы

Фото: Максим Платонов

С 30 марта стартуют регулярные авиарейсы, соединяющие столицу Татарстана с Ташкентом, столицей Узбекистана. Полеты будут выполняться два раза в неделю из международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая, пишет мэрия города.

Для выполнения рейсов планируется использовать воздушные суда Airbus A320, вмещающие 180 пассажиров. Вылеты из Казани в Ташкент запланированы по средам и воскресеньям, обратные рейсы — также по этим дням недели. Расписание рейсов:

По средам:

вылет из Казани: 10.20 (прибытие в Ташкент в 15.35),

вылет из Ташкента: 7.40 (прибытие в Казань: 9.20)

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По воскресеньям:

вылет из Казани: 9.40 (прибытие в Ташкент: 14.35),

вылет из Ташкента: 6.20 (прибытие в Казань: 8.00).

Время указано местное для каждого аэропорта. Продолжительность полета составит около 3,5 часов. Следует учитывать, что время в Узбекистане на два часа опережает московское.

24 марта стало и известно, что из России могут запустить прямые рейсы в Малайзию. На данный момент прямых рейсов между двумя странами нет, но Совет по туризму Сабаха взаимодействует с авиакомпаниями для улучшения транспортной доступности.

Рената Валеева