Госдума может принять закон о невозвратных тарифах в отелях уже этой весной
Законопроект о введении невозвратных тарифов в отелях может быть принят в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников, пишет ТАСС.
— Законопроект по невозвратным тарифам прошел сегодня обсуждение в отраслевом комитете, ожидаем его принятия в весеннюю сессию (первое чтение уже прошло, — прим. ред.), — заявил Решетников.
Законопроект предусматривает внедрение двух типов тарифов на гостиничные услуги: «возвратные» и «невозвратные».
При расторжении договора, заключенного по «возвратному» тарифу, потребителю будет возвращена уплаченная сумма за вычетом фактически понесенных гостиницей расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
В случае заключения договора по «невозвратному» тарифу, внесенные средства, по общему правилу, возврату не подлежат. Однако предусмотрены исключения:
- вынужденный отказ от договора в связи с болезнью потребителя или члена его семьи, либо близкого родственника, указанного в договоре (требуется подтверждение медицинскими документами);
- вынужденный отказ от договора в связи со смертью члена семьи или близкого родственника (требуется документальное подтверждение);
- иные случаи, установленные непосредственно самой гостиницей.
Для возврата средств в первых двух случаях необходимо уведомить гостиницу о наступлении соответствующих обстоятельств до времени заезда.
Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.
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