Госдума может принять закон о невозвратных тарифах в отелях уже этой весной

Фото: Мария Зверева

Законопроект о введении невозвратных тарифов в отелях может быть принят в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников, пишет ТАСС.

— Законопроект по невозвратным тарифам прошел сегодня обсуждение в отраслевом комитете, ожидаем его принятия в весеннюю сессию (первое чтение уже прошло, — прим. ред.), — заявил Решетников.

Законопроект предусматривает внедрение двух типов тарифов на гостиничные услуги: «возвратные» и «невозвратные».

При расторжении договора, заключенного по «возвратному» тарифу, потребителю будет возвращена уплаченная сумма за вычетом фактически понесенных гостиницей расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В случае заключения договора по «невозвратному» тарифу, внесенные средства, по общему правилу, возврату не подлежат. Однако предусмотрены исключения:

вынужденный отказ от договора в связи с болезнью потребителя или члена его семьи, либо близкого родственника, указанного в договоре (требуется подтверждение медицинскими документами);

вынужденный отказ от договора в связи со смертью члена семьи или близкого родственника (требуется документальное подтверждение);

иные случаи, установленные непосредственно самой гостиницей.

Для возврата средств в первых двух случаях необходимо уведомить гостиницу о наступлении соответствующих обстоятельств до времени заезда.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Рената Валеева