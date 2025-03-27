Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +3 градусов. Днем температура воздуха в Татарстане составит от +8 до +13 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.