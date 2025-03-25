Директор фирмы в Татарстане предстанет перед судом за невыплату зарплаты водителю

Фото: Михаил Захаров

СУ Следкома по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 42-летнего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в невыплате зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, директор ООО, зарегистрированного в городе Азнакаево, с октября 2024 по март 2025 года не выплатил водителю своей организации заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск на общую сумму 170 тыс. рублей, несмотря на наличие реальной финансовой возможности. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты).

В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства причастности руководителя фирмы к совершению преступления. Под давлением представленных доказательств обвиняемый полностью погасил имевшуюся задолженность перед работником.

Несмотря на возмещение ущерба, следствием собрана достаточная доказательственная база для передачи уголовного дела в суд.

Рената Валеева