В Сирии зафиксировано масштабное отключение интернета

Фото: Мария Зверева

На территории всей Сирии произошло масштабное отключение интернета. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, ссылаясь на оперативные сетевые данные.

— Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии, — говорится в сообщении службы.

Отключение произошло на фоне обострения ситуации в стране в начале марта. Сообщалось о столкновениях между сторонниками новых сирийских властей и алавитами, к которым ранее принадлежал бывший президент страны Башар Асад. По данным СМИ, в результате столкновений погибли свыше тысячи человек и тысячи алавитов и христиан были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь за свою жизнь.

Напомним, что 8 декабря сирийские повстанцы объявили о свержении режима президента Асада и его отъезде из страны после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Новым президентом стал Ахмед аш-Шараа.

Боевики назвали 8 декабря «началом новой эры» и пообещали «мирное сосуществование» всех сирийцев в «новой Сирии».



Рената Валеева