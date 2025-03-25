Юра Борисов и Евгений Цыганов разделили «Нику» за лучшую мужскую роль

Актеры Юра Борисов («Кончится лето») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») удостоены национальной кинематографической премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». Церемония вручения 38-й премии состоялась в Московском театре «Маска», где чествовали фильмы, вышедшие в 2024 году.

Евгений Цыганов, получая награду за роль Мастера, подчеркнул, что «это огромная честь стоять на этой сцене, огромное счастье работать с такой группой по такому материалу». Он также заявил, что отказывается от премии в пользу актрисы Юлии Снигирь, сыгравшей Маргариту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юра Борисов признался, что сильно волновался перед получением награды за роль в фильме «Кончится лето». Актер решил передать свою статуэтку «Ника» своей жене Анне Шевчук.

Главным триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившая семь наград, включая главный приз. Помимо лучшей мужской роли, фильм также был отмечен за лучшую женскую роль (Юлия Снигирь), операторскую работу (Максим Жуков), работу звукорежиссера (Алексей Самоделко), художника-постановщика (Денис Лищенко) и художника по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская).

Рената Валеева