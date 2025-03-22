Логотип Twitter продали на аукционе за почти $35 тысяч

Фото: Татьяна Демина

Знаменитый логотип Twitter в виде синей птицы продали на аукционе за более $34 тыс. Об этом сообщили в ТАСС.

Этот знак, снятый со здания бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после ее переименования в X, нашел нового владельца, чье имя не раскрывается. Логотип весит 254 кг и имеет размеры 3,7 на 2,7 метра.

Аукционный дом RR Auction, который специализируется на редких и коллекционных предметах, также выставил на продажу различные артефакты из офиса Twitter. Среди них были вывески, сувениры, кухонное оборудование и мебель.

На том же аукционе были проданы и другие культовые предметы из мира технологий. Например, компьютер Apple-1 с аксессуарами ушел за $375 тыс., чек Apple Computer Co., подписанный Стивом Джобсом в 1976 году, — за $112 тыс., а первый iPhone 4GB в оригинальной упаковке — за $87 тысяч.

Анастасия Фартыгина