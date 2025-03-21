Оперштаб сообщил о прекращении публикации еженедельных сводок по COVID-19

Причина: эпидситуация в стране стабилизировалась

Фото: Илья Репин

В России прекратили публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Причиной прекращения публикации сводок по COVID-19 назвали стабилизацию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

— Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, — говорится в сообщении.

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При этом Роспотребнадзор продолжит мониторить ситуацию в оперативном режиме.



С 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года оперштаб опубликовал 95 еженедельных сводок по COVID-19. Ожидается, что после прекращения публикаций соответствующий раздел «Стопкоронавирус» останется открытым.

Зульфат Шафигуллин