В Казани и Альметьевске за неделю произошло пять инцидентов с угарным газом

Фото: Реальное время

В Казани и Альметьевске за неделю произошло 5 инцидентов с газом.

За последнюю неделю в многоквартирных домах Казани и Альметьевска зарегистрировали 5 происшествий, связанных с безопасностью жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

В Альметьевске, в доме на улице Мусы Джалиля, госпитализировали мужчину и женщину с подозрением на отравление угарным газом. Причиной стало отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, что произошло из-за включения электрического вентилятора в ванной.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Казани на улицах Карбышева, Чехова и Чкалова устранили проблемы с негерметичностью газопроводов. Также в доме на улице Годовикова временно отключили газ по просьбе управляющей компании Авиастроительного района для проверки дымохода и вентиляции. Газоснабжение восстановили после завершения обследования.

Анастасия Фартыгина