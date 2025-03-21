В Казани и Альметьевске за неделю произошло пять инцидентов с угарным газом
В Казани и Альметьевске за неделю произошло 5 инцидентов с газом.
За последнюю неделю в многоквартирных домах Казани и Альметьевска зарегистрировали 5 происшествий, связанных с безопасностью жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.
В Альметьевске, в доме на улице Мусы Джалиля, госпитализировали мужчину и женщину с подозрением на отравление угарным газом. Причиной стало отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, что произошло из-за включения электрического вентилятора в ванной.
В Казани на улицах Карбышева, Чехова и Чкалова устранили проблемы с негерметичностью газопроводов. Также в доме на улице Годовикова временно отключили газ по просьбе управляющей компании Авиастроительного района для проверки дымохода и вентиляции. Газоснабжение восстановили после завершения обследования.
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