Более 8 тыс. раз татарстанцы сообщили о нарушении ПДД через «Народный инспектор»

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По данным Минцифры республики, с сентября прошлого года через «Народный инспектор» было подано 8096 заявок о нарушениях ПДД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Наиболее распространенными нарушениями, о которых сообщали пользователи, стали:

проезд на красный свет (3251 заявка);

движение по встречной полосе (2132 заявки);

выезд за стоп-линию (1461 заявка).

На сегодняшний день приложение охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение для заявителя. К ним относятся: невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, использование телефона за рулем, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу и сброс мусора из транспорта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, обновленная версия приложения «Народный инспектор» была представлена на международном форуме Kazan Digital Week в сентябре 2024 года, где глава Минцифры Айрат Хайруллин лично продемонстрировал его функционал раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Рената Валеева