Более 8 тыс. раз татарстанцы сообщили о нарушении ПДД через «Народный инспектор»
По данным Минцифры республики, с сентября прошлого года через «Народный инспектор» было подано 8096 заявок о нарушениях ПДД. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Наиболее распространенными нарушениями, о которых сообщали пользователи, стали:
- проезд на красный свет (3251 заявка);
- движение по встречной полосе (2132 заявки);
- выезд за стоп-линию (1461 заявка).
На сегодняшний день приложение охватывает 21 категорию нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение для заявителя. К ним относятся: невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, использование телефона за рулем, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу и сброс мусора из транспорта.
Напомним, обновленная версия приложения «Народный инспектор» была представлена на международном форуме Kazan Digital Week в сентябре 2024 года, где глава Минцифры Айрат Хайруллин лично продемонстрировал его функционал раису Татарстана Рустаму Минниханову.
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