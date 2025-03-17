Татарстан вошел в десятку регионов с самой высокой частотой страховых случаев по ОСАГО

Фото: Рената Валеева

Татарстан занял восьмое место в рейтинге российских регионов с самой высокой частотой страховых случаев по ОСАГО по итогам 2024 года. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев. Частота страховых случаев в Татарстане составила 5,5%, сообщили в РСА.

В целом по России средняя частота страховых случаев по ОСАГО сохранилась на уровне 4,6%.

Лидером рейтинга стал Дагестан (7,6%), ранее два года подряд занимавшая первое место. За ней следуют Приморский край (6,5%) и Новосибирская область (6,1%).

— Частота страховых случаев по ОСАГО — это тот показатель, который указывает на проблемы высокой аварийности в регионах. Если этот показатель растет или держится на высоком уровне, то это может говорить о разнообразных проблемах в тех или иных регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО, — отметил Евгений Уфимцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, в десятку «аварийных» регионов вошли: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Калининградская область, Москва, Карачаево-Черкесская Республика, Ярославская область, Чувашия, Челябинская область, Московская область, Омская область и Бурятия.

Самая низкая частота страховых случаев по ОСАГО зафиксирована в Чукотском автономном округе, Крыму и Ненецком автономном округе.

Напомним, в России с 1 марта перестали проверять наличие полиса ОСАГО при регистрации автомобиля, так как это избыточная процедура.

Рената Валеева