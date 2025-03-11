Путин предложил установить День окончания Ленинградской битвы как день воинской славы

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, устанавливающий День окончания Ленинградской битвы (1944 год), 9 августа, днем воинской славы России. Документ доступен в электронной базе Госдумы.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что установление 9 августа как дня воинской славы позволит подчеркнуть военно-стратегическое значение Ленинградской битвы, самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, и увековечить подвиг защитников Ленинграда.

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Рената Валеева