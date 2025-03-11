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В Татарстане в 2024 году снизилось число банкротств юрлиц

11:04, 11.03.2025
В Татарстане в 2024 году снизилось число банкротств юрлиц
Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Татарстане наблюдается снижение количества корпоративных банкротств, в то время как в России в целом этот показатель вырос. В ПФО Татарстан стал единственным регионом из топ-5, где зафиксировано уменьшение числа банкротств. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

По данным Федресурса, в Татарстане зарегистрировали 263 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это число ставит республику на 5-е место среди российских регионов.

Лидерами по количеству банкротств стали:

  • Москва (1,9 тыс.);
  • Московская область (760);
  • Санкт-Петербург (620);
  • Краснодарский край (287).
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В ПФО Татарстан занял 1-е место по количеству открытых конкурсных производств, опередив Самарскую область (177), Башкортостан (131), Нижегородскую область (109) и Ульяновскую область (101). Наименьшее число корпоративных банкротств в округе зарегистрировано в Марий Эл — всего 14 случаев.

Напомним, что в 2024 году в Татарстане количество процедур внесудебного банкротства граждан возросло на 299,3% по сравнению с предыдущим годом, составив более 1 тыс. дел.

Анастасия Фартыгина

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