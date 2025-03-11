Среди рукописей Эллен Раскин нашли неопубликованное продолжение «Игры Вестинга»

Как и в «Игре Вестинга», в рукописи был заложен сложный сюжет с неожиданными поворотами

Фото: Реальное время

Литературное наследие писательницы Эллен Раскин, которая умерла в 1984 году, перешло в управление международной компании International Literary Properties (ILP). Она специализируется на инвестициях в авторские права. В рамках сделки были обнаружены две неопубликованные рукописи, одна из которых — продолжение знаменитого детектива «Игра Вестинга», получившего в 1979 году Медаль Ньюбери.

Президент ILP заявил, что творчество Раскин остается важной частью мировой литературы, и компания намерена расширять присутствие ее книг в издательском бизнесе, театре, кино и телевидении. Представитель агентства Bent Agency, который много лет работает с наследниками писательницы, отметил, что передача прав ILP позволит сохранить и развивать литературное наследие автора на долгие годы.

Перед смертью Раскин почти закончила новую книгу под названием A Murder for Macaroni and Cheese. Как и в «Игре Вестинга», в рукописи был заложен сложный сюжет с неожиданными поворотами. Стиль работы писательницы предполагал многократную переработку уже написанных глав, поэтому начальные разделы были тщательно отредактированы, тогда как последние сохранились лишь в виде черновиков. Дочь Раскин посвятила годы работе над завершением книги, но пока финальная редакция не готова.

Продолжение «Игры Вестинга» находится в другой стадии подготовки. Поиск автора, который мог бы закончить книгу, уже идет. По словам представителей агентства, это будет известный писатель, который работает в жанре детской литературы.

Новости о находке совпали с важными датами. В 2027 году исполнится 50 лет со дня выхода «Игры Вестинга» и 100 лет со дня рождения Эллен Раскин. Это, по мнению издателей, удачное время для выпуска нового романа и масштабного переиздания книг автора.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова