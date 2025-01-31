Сын экс-главы Вахитовского суда не добился отмены своего уголовного дела

Фото: Ирина Плотникова

Следком по Татарстану продолжит преследование Эльмаза Мусина по подозрению в зарплатной афере на 2,6 млн рублей. Накануне Авиастроительный суд Казани отклонил жалобу защиты, которая оспаривала законность постановления о возбуждении дела против сына экс-главы Вахитовского суда, — сообщает журналист «Реального времени».

На финальном заседании суд задал ряд вопросов возбуждавшему дело в октябре 2024 года следователю Михаилу Хоровцу из 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В качестве оснований для такого процессуального решения представитель СК назвал «наличие достаточных оснований для подозрений в преступлении» и материалы из прокуратуры Татарстана, которая отменила прошлое постановление об отказе в возбуждении дела по Мусину-младшему.

Адвокат подозреваемого Игорь Гатауллин называл оспариваемый документ незаконным и необоснованным. И напоминал — в апреле 2018-го постановление о возбуждении дела против Эльмаза Мусина по той же статье и тем же обстоятельствам отменил Верховный суд Татарстана. После чего в Следкоме приняли решение об отказе в возбуждении дела.

В августе 2024-го по результатам новой процессуальной проверки был вынесен новый отказной материал. С учетом показаний бывшего гендиректора АО «Средне-Волжский транснефтепродукт» Рафиса Купкенова, что Мусин не был фиктивным сотрудником, а исполнял обязанности его помощника, и, поскольку такой должности в компании не имелось, был оформлен в качестве замначальника юротдела.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Новых обстоятельств в деле не появилось. Истек срок давности. Организация-работодатель признана банкротом и ликвидирована», — подчеркивал адвокат. Сын судьи в отставке защитника поддержал: «Прошу удовлетворить нашу жалобу».

Представитель прокуратуры РТ Александр Гаюн был против, по его мнению, дело возбуждалось уполномоченным лицом и в соответствии со всеми требованиями закона. К такому же выводу в итоге пришел и председательствующий судья Авиастроительного райсуда Казани Алексей Терехов.

Напомним, по версии СК, с 15 июня 2011-го по 15 декабря 2014 года Мусин-младший лишь числился на должности замначальника юротдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», обязанности не выполнял, но получал ежемесячно на карту порядка 70 тысяч рублей, а всего — 2 млн 629 тысяч. Эта сумма и составляет ущерб в деле о мошенничестве в особо крупном размере.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шесть лет назад такое же дело инициировали в 1-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ, Эльмаз Мусин был задержан, но Советский райсуд Казани отказался заключать его под стражу. Тот же защитник Гатауллин оспорил постановление о преследовании своего клиента, в районном суде документ признали законным, а в апелляционной инстанции отменили.

10-летний срок давности по делу о мошенничестве истек в декабре прошлого года. Проводились ли после этого следственные действия, и какова вероятность, что дело дойдет до рассмотрения по существу? На эти вопросы журналиста «Реального времени» следователь Хоровец отвечать не стал.

Защита намерена обжаловать решение Авиастроительного суда.