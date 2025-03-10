Двух британских дипломатов выдворят из России за подозрения в шпионаже

Фото: Максим Платонов

Два дипломата из Великобритании, Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, лишены аккредитации в России и должны покинуть страну в течение двух недель. Это решение было принято Федеральной службой безопасности (ФСБ) из-за подозрений в их участии в разведывательной деятельности, сообщили в ТАСС.

ФСБ сообщила, что в ходе проверки выяснилось, что дипломаты указали ложные сведения о себе при получении разрешения на въезд в Россию. Это нарушение российского законодательства стало основанием для их выдворения. Кроме того, у ФСБ есть основания полагать, что они могли заниматься разведывательной работой, что угрожает безопасности страны.

ФСБ заявила о выявлении «незаявленного разведприсутствия Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве».