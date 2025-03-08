В США впервые за 15 лет казнили заключенного методом расстрела

Фото: Максим Платонов

В штате Южная Каролина была проведена казнь заключенного методом расстрела, что стало первой такой казнью в США за последние 15 лет. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.

Казненным оказался 67-летний Брэд Сигмон, которого приговорили к смертной казни за убийство родителей своей бывшей девушки в 2021 году с использованием бейсбольной биты, а также за попытку ее похищения. Сигмон сам выбрал способ исполнения приговора, предпочтя расстрел другим методам — электрическому стулу или смертельной инъекции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Время смерти Сигмона зафиксировали в 18:08 по местному времени (02:08 мск, 8 марта).

С момента восстановления смертной казни в США в 1967 году только три человека были казнены методом расстрела, все случаи произошли в штате Юта, последний из которых был зарегистрирован в 2010 году.