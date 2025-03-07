Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней стабильности
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы обеспечения внутренней стабильности как ключевого фактора для устойчивого развития страны.
— У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений, — заявил Путин в начале совещания.
Первым докладчиком на совещании выступил министр юстиции Константин Чуйченко.
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