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Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней стабильности

13:54, 07.03.2025
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения внутренней стабильности
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы обеспечения внутренней стабильности как ключевого фактора для устойчивого развития страны.

— У нас сегодня вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности как основного условия для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений, — заявил Путин в начале совещания.

Первым докладчиком на совещании выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

Рената Валеева

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