В Госдуме предложили сократить сроки подачи заявления на отпуск до 5 дней

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты и сенаторы от ЛДПР предложили внести изменения в Трудовой кодекс, ограничив сроки подачи заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск. Согласно инициативе, заявление на отпуск должно подаваться не позднее чем за пять и не ранее чем за четырнадцать календарных дней до его начала. Об этом пишет «Российская газета».

В настоящее время законодательство не требует написания заявления на отпуск, если он запланирован по графику. Однако если работнику необходим отпуск вне графика, заявление подается с согласия работодателя.

Авторы инициативы отмечают, что в большинстве организаций требуют подачу заявления на отпуск как по графику, так и вне его за три-четыре недели. В то же время работники, имеющие право на отпуск в удобное для них время, нередко подают заявление за один-два дня до начала отпуска, что создает сложности для работодателя в соблюдении сроков выплаты отпускных.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутаты ЛДПР ссылаются на рекомендации Минтруда России работодателям устанавливать разумные сроки для подачи заявления на отпуск, однако отмечают, что отсутствие четких границ этой «разумности» приводит к практике установления сроков подачи заявления за месяц и более, что вызывает недовольство работников.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал к принятию законопроект, разработанный правительством и направленный на защиту работников от необоснованного снижения премиальных выплат при наличии дисциплинарных взысканий.



Рената Валеева