Госдума рассмотрит законопроект, ограничивающий снижение премий при дисциплинарных взысканиях

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал к принятию законопроект, разработанный правительством и направленный на защиту работников от необоснованного снижения премиальных выплат при наличии дисциплинарных взысканий. Об этом пишет «Парламентская газета».

Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда, который признал часть 2 статьи 135 Трудового кодекса РФ несоответствующей Конституции. В настоящее время работодатели имеют право самостоятельно устанавливать критерии и показатели премирования, а также условия депремирования.

Предлагаемые изменения предусматривают обязательное указание в локальных нормативных актах, устанавливающих систему премирования, конкретных видов и размеров премий, сроков, оснований и условий их выплаты. В числе условий для премирования должны быть учтены качество, эффективность, продолжительность работы, наличие или отсутствие дисциплинарного взыскания и другие факторы.



Рената Валеева