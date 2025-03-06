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СК будет просить домашний арест для посредника взятки айфоном по делу главы Камполян

10:16, 06.03.2025
СК будет просить домашний арест для посредника взятки айфоном по делу главы Камполян
Фото: Реальное время

Уже сегодня Набережночелнинский горсуд может избрать меру пресечения двум фигурантам дела о взятке айфоном, которую инкриминируют задержанному главе поселка Камские Поляны Ринату Салахутдинову. С учетом признания вины подозреваемыми в посредничестве и даче взятки заключать их под стражу СК не просит.

Для предполагаемого посредника Дениса Леушина силовики просят домашний арест, для сознавшейся в даче взятки айфоном Екатерины Медниковой, директора компании «Наш дом Камские Поляны», еще более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Информацию об обращении силовиков с соответствующими ходатайствами «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Набережночелнинского суда.

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