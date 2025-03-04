В России замедлился рост рынка видеосервисов

Фото: Мария Зверева

По данным «ТМТ консалтинг», выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 году увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом и достигла 128,8 млрд рублей. В 2023 году темпы роста были чуть выше — рынок достиг 94,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Ведомостях.

Доходы от подписки стали основным двигателем рынка, увеличившись на 39% до 121,4 млрд рублей (93% совокупной выручки). Рекламные доходы составили 6% рынка (7,4 млрд рублей), а выручка от покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов — всего 1%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Факторы роста выручки:

увеличение производства киносериального контента в России;

рост интереса к спортивным трансляциям и детским проектам;

расширение партнерских отношений с операторами связи;

повышение стоимости подписки и борьба с пиратством.

Однако потенциал рынка ограничивали замедление роста числа подписчиков, отсутствие громких премьер и рост затрат на производство контента.

«Кинопоиск» третий год подряд становится лидером по выручке с долей 32% на рынке. «Иви» и Wink также вошли в топ-3 с долями 16% и 15% соответственно. По прогнозам «ТМТ консалтинга», в 2025 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 10–15% и составит около 145 млрд рублей.