В России замедлился рост рынка видеосервисов
По данным «ТМТ консалтинг», выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 году увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом и достигла 128,8 млрд рублей. В 2023 году темпы роста были чуть выше — рынок достиг 94,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Ведомостях.
Доходы от подписки стали основным двигателем рынка, увеличившись на 39% до 121,4 млрд рублей (93% совокупной выручки). Рекламные доходы составили 6% рынка (7,4 млрд рублей), а выручка от покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов — всего 1%.
Факторы роста выручки:
- увеличение производства киносериального контента в России;
- рост интереса к спортивным трансляциям и детским проектам;
- расширение партнерских отношений с операторами связи;
- повышение стоимости подписки и борьба с пиратством.
Однако потенциал рынка ограничивали замедление роста числа подписчиков, отсутствие громких премьер и рост затрат на производство контента.
«Кинопоиск» третий год подряд становится лидером по выручке с долей 32% на рынке. «Иви» и Wink также вошли в топ-3 с долями 16% и 15% соответственно. По прогнозам «ТМТ консалтинга», в 2025 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 10–15% и составит около 145 млрд рублей.
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