Церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады прошла в Казани

В программе турнира бег на снегоступах, лыжные гонки, флорбол и юнифайд-флорбол

Фото: Мария Зверева

Церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта прошла в Казани в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Столица Татарстана будет принимать соревнования Спартакиады Специальной Олимпиады с 3 по 7 марта. В программу турнира вошли бег на снегоступах, лыжные гонки, флорбол и юнифайд-флорбол.

На старт выйдут 550 спортсменов из 25 регионов страны, среди которых 430 участников с особенностями ментального развития. Татарстан во всех видах программы представит команда из 127 человек.

1 / 27 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Дарья Беззубова