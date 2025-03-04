Церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады прошла в Казани
В программе турнира бег на снегоступах, лыжные гонки, флорбол и юнифайд-флорбол
Церемония открытия Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам спорта прошла в Казани в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
Столица Татарстана будет принимать соревнования Спартакиады Специальной Олимпиады с 3 по 7 марта. В программу турнира вошли бег на снегоступах, лыжные гонки, флорбол и юнифайд-флорбол.
На старт выйдут 550 спортсменов из 25 регионов страны, среди которых 430 участников с особенностями ментального развития. Татарстан во всех видах программы представит команда из 127 человек.
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