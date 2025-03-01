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Глава МИД России Сергей Лавров уведомил Турцию об атаке Украины на «Турецкий поток»

17:26, 01.03.2025
Глава МИД России Сергей Лавров уведомил Турцию об атаке Украины на «Турецкий поток»
Фото: взято с сайта МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Хакану Фидану о попытке украинских сил атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Это произошло, когда Украина использовала три беспилотника для нападения на компрессорную станцию «Русская», сообщили в ТАСС.

Лавров призвал Турцию использовать свои возможности для предотвращения подобных атак, которые, по его словам, происходят не впервые. Фидан в ответ заверил, что Турция примет необходимые меры для решения этой проблемы.

Министры также обсудили важность сотрудничества России и Турции для поддержания мира и стабильности в регионе, основываясь на ранее достигнутых договоренностях между президентами двух стран.

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