В Татарстане отремонтируют 24 центра занятости на 397 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Главинвестстрой Татарстана объявил электронный аукцион на проведение текущего ремонта в 24 центрах занятости населения республики.

Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 397,4 млн рублей.

В рамках закупки предполагается выполнение строительно-монтажных работ и монтаж оборудования в различных подразделениях ГКУ. Объекты расположены как в Казани, так и в муниципальных районах республики. Наибольшие объемы работ запланированы в казанских отделениях ЦЗН — от 5,4 млн до 69,7 млн рублей на объект.

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 17 марта. Итоги аукциона будут подведены 19 марта. По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года. Размер авансового платежа составляет 30% от стоимости контракта.



Среди значимых позиций:

главное здание центра занятости по улице Декабристов, 81а (69,7 млн рублей);

здание управления департамента по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам (31,7 млн рублей);

здания управления по Вахитовскому и Приволжскому районам (36,9 млн рублей).

Работы также будут проведены в филиалах ЦЗН в Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах, Буинске, Арске и других городах и районах Татарстана. Минимальные суммы выделены на ремонт отделов в Кукморском (2,9 млн рублей) и Атнинском (6,6 млн рублей) районах.

Напомним, что Главинвестстрой также выступал заказчиком ремонта в здании Госсовета Татарстана. Все работы планируется выполнить в срок до 31 мая 2025 года.



Матвей Гавриков