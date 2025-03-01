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Экономика

В Татарстане отремонтируют 24 центра занятости на 397 млн рублей

18:18, 01.03.2025
В Татарстане отремонтируют 24 центра занятости на 397 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Главинвестстрой Татарстана объявил электронный аукцион на проведение текущего ремонта в 24 центрах занятости населения республики.

Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 397,4 млн рублей.

В рамках закупки предполагается выполнение строительно-монтажных работ и монтаж оборудования в различных подразделениях ГКУ. Объекты расположены как в Казани, так и в муниципальных районах республики. Наибольшие объемы работ запланированы в казанских отделениях ЦЗН — от 5,4 млн до 69,7 млн рублей на объект.

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 17 марта. Итоги аукциона будут подведены 19 марта. По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года. Размер авансового платежа составляет 30% от стоимости контракта.

Среди значимых позиций:

  • главное здание центра занятости по улице Декабристов, 81а (69,7 млн рублей);
  • здание управления департамента по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам (31,7 млн рублей);
  • здания управления по Вахитовскому и Приволжскому районам (36,9 млн рублей).
  • Работы также будут проведены в филиалах ЦЗН в Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах, Буинске, Арске и других городах и районах Татарстана. Минимальные суммы выделены на ремонт отделов в Кукморском (2,9 млн рублей) и Атнинском (6,6 млн рублей) районах.

Напомним, что Главинвестстрой также выступал заказчиком ремонта в здании Госсовета Татарстана. Все работы планируется выполнить в срок до 31 мая 2025 года.

Матвей Гавриков

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