Блогера Subo лишили российского гражданства за ложные сведения о себе
Блогера Subo, настоящее имя которого Субхан Мамедов Мурад оглы, лишили российского гражданства из-за предоставления ложной информации о себе. Об этом сообщили в ТАСС.
- В ходе проверки выяснили, что Мамедов совершил обман при получении гражданства. В результате ему не только аннулировали гражданство, но и запретили въезд в Россию.
Сейчас блогер находится в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет гражданство Азербайджана.
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