Блогера Subo лишили российского гражданства за ложные сведения о себе

Фото: Максим Платонов

Блогера Subo, настоящее имя которого Субхан Мамедов Мурад оглы, лишили российского гражданства из-за предоставления ложной информации о себе. Об этом сообщили в ТАСС.

В ходе проверки выяснили, что Мамедов совершил обман при получении гражданства. В результате ему не только аннулировали гражданство, но и запретили въезд в Россию.

Сейчас блогер находится в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет гражданство Азербайджана.

Анастасия Фартыгина