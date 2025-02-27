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Блогера Subo лишили российского гражданства за ложные сведения о себе

19:56, 27.02.2025
Блогера Subo лишили российского гражданства за ложные сведения о себе
Фото: Максим Платонов

Блогера Subo, настоящее имя которого Субхан Мамедов Мурад оглы, лишили российского гражданства из-за предоставления ложной информации о себе. Об этом сообщили в ТАСС.

  • В ходе проверки выяснили, что Мамедов совершил обман при получении гражданства. В результате ему не только аннулировали гражданство, но и запретили въезд в Россию.

Сейчас блогер находится в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет гражданство Азербайджана.

Анастасия Фартыгина

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