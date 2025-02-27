Журова посоветовала Загитовой ходить на тренировки в свою школу в Казани

Владимир Леонов ранее рассказал, что тренеров для школы фигурного катания Алины Загитовой планируют привлекать вахтовым методом

Фото: Руслан Ишмухаметов

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре об открытии школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани посоветовала бывшей фигуристке каждый день посещать тренировки и контролировать процесс работы лично.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов в интервью РИА «Новости» рассказал, что тренеров для школы фигурного катания Алины Загитовой планируют привлекать для работы вахтовым методом.

— Если кто-то создает школу своего имени, то должен находиться непосредственно там. В этом плане я принципиальный человек. Не знаю, насколько система с вахтовым методом хорошо сработает. Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки: «За что мы платим деньги? Почему нет человека?» Не хотелось бы всего этого, поэтому если есть школа, надо каждый день ходить на тренировки и работать, — сказала Журова РИА «Новости».

При этом Журова добавила, что кто-то считает возможным дать свое имя школе и не контролировать дальнейший процесс: такой подход она не осуждает и понимает, что это может работать, если подобрать людей, которым можно доверять.

Дарья Беззубова