Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги
Из них 2,5 млн рублей — за услуги ненадлежащего качества
Татарстанцам оформили возврат излишне начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму почти в 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.
Из них 2,5 млн рублей — за услуги ненадлежащего качества: когда температура горячей воды не соответствует нормативу (менее 60 градусов) или перерывы в предоставлении услуг превышали установленную продолжительность.
Основная доля перерасчетов пришлась на жителей Нижнекамска, которым вернули 1,7 млн рублей.
Жителям Альметьевского района возвращено 350 тысяч рублей, Елабужского — 286 тысяч рублей. Бугульминскому району вернули 78,3 тысячи рублей, Ютазинскому — 31,5 тысячи рублей, Лениногорскому — 15,5 тысячи рублей.
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