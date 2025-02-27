Владимира Мединского избрали главой Союза писателей России
Помощника президента России Владимира Мединского избрали главой Союза писателей страны. Решение было принято в ходе XVII внеочередного съезда организации.
Кандидатуру поддержали делегаты съезда. При этом других кандидатов на пост не выдвигалось.
Кандидатуру Мединского предложил председатель правления СПР Николай Иванов, который предварительно добровольно сложил с себя полномочия.
Перед началом голосования делегаты приняли новую редакцию Устава организации, в соответствии с которым руководящая должность теперь называется «председатель — первый секретарь Союза писателей России».
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