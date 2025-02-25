Из Казани на «Свияжскую масленицу» запустят специальный маршрут

Фото: Максим Платонов

2 марта в Свияжске пройдет Масленица. Казанцы смогут добраться на нее на специальном мультимодальном маршруте, который включает в себя электричку и автобус. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

От Казани до железнодорожной станции Свияжск желающие смогут доехать на пригородных поездах. Они отправятся в 07.37, 10.23, 11.38 и 12.20. От станции до острова Свияжск казанцам предлагают доехать на автобусе, отбытие которого запланировано на 08.55, 11.50, 12.52 и в 13.40. Дорога до острове займет 20 минут.

Отбытие автобусов в обратном направлении ожидается в 13.11, 16.15 и в 17.00. Поезд от станции Свияжск отъедет в 13.47, 16.41 и в 17.28.

Напомним, в Кировском и Московском районах Казани масленичные гуляния пройдут 1 и 2 марта. В частности, праздники проведут у ДК «Красная Горка», в парке им. Петрова и на площади перед ДК железнодорожников.

Галия Гарифуллина