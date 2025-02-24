Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин сыграл 700-й матч в КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин выступил в 700-м матче в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Юбилейной стала игра с «Ладой» (2:1) в Казани.

В своем 700-м матче Яруллин провел 12,30 минут, дважды бросил в створ ворот соперника и заблокировал два броска. Защитник не отметился результативными баллами.

Яруллин выступает в КХЛ на протяжении 14 сезонов. В 700 матчах лиги хоккеист забил 55 голов и отдал 161 голевую передачу, набрав 216 очков. 617 игр защитник провел в регулярных чемпионатах, еще 83 — в плей-офф Кубка Гагарина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За «Ак Барс» Яруллин выходил на лед 449 раз. Также хоккеист выступал за «Нефтехимик» (15 игр), «Атлант» (29) и «Трактор» (207).

Матч с «Ладой» также стал юбилейным для нападающего казанцев Егора Коршкова, у которого теперь 500 проведенных игр.

Рекордсменом КХЛ по сыгранным матчам является форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев. Нападающий в октябре побил рекорд защитника Евгения Бирюкова, проведя свой 1002-й матч в лиге.

Яруллин вернулся в «Ак Барс» в летнее межсезонье, подписав трехлетний контракт. Прошлые три сезона хоккеист играл в челябинском «Тракторе». Яруллин является уроженцем Казани и воспитанником казанского хоккея.

Зульфат Шафигуллин