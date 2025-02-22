УНИКС может не получить квоту в Евролиге после снятия санкций

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС может не получить квоту в случае возвращения российских клубов в Евролигу. Такое мнение озвучил глава совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

По словам функционера, в Евролиге вряд ли пойдут на то, чтобы вернуть сразу три российских клуба после снятия санкций.

— Я думаю, это будут ЦСКА и «Зенит». Конечно, УНИКС тоже заслужил бы возвращение, но в нынешнем формате Евролиги я не вижу возможности для возвращения сразу трех российских команд, — сказал Шашич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно о возможном принятии решения летом по возвращению российских клубов в Евролигу. До санкций от России в турнире выступали три команды — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Весной 2022 года все российские клубы исключили из еврокубков.



В нынешнем сезоне УНИКС занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Зульфат Шафигуллин