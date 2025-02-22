Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал причину четырех поражений подряд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причину спада казанской команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Барсы» потерпели четыре поражения подряд, прервав серию накануне в Казани.

Гатиятулин не считает неудачный отрезок команды кризисным моментом. Специалист уверен, что «Ак Барс» приобрел хороший опыт перед плей-офф.

— В своей тренерской карьере я был в разных ситуациях и не могу сказать, что это был какой-то спад или кризис. Наверное, только матч с «Торпедо» мы провели совсем не так, как хотели. В остальных матчах у нас были хорошие отрезки, и в Уфе, и в Омске. Правда, после голов соперника появлялись сумбур и спешка. Шли неточные передачи, потери, но моменты были во всех матчах. Если не брать потерю очков, то мы приобрели хороший опыт, который поможет в дальнейшем, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне «Ак Барс» обыграл в Казани «Нефтехимик» со счетом 3:2 в овертайме в матче чемпионата КХЛ. Казанцы прервали серию из четырех поражений подряд. На этом отрезке турнира «барсы» проиграли «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3).

«Ак Барс» гарантировал себе участие в нынешнем плей-офф КХЛ. Команда Гатиятулина стала недосягаемой для девятого места в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы продолжают занимать четвертую строчку на Востоке.

Зульфат Шафигуллин