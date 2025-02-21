Минниханов встретился с акимом Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с акимом Атырауской области Казахстана Сериком Шапкеновым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность расширения связей с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Лидеры стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев активно поддерживают взаимодействие на уровне регионов.
— Мы чувствуем наши добрые братские отношения. Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, — сказал раис.
По его словам, у республики и Атырауской области много возможностей для развития взаимовыгодного партнерства. В первую очередь перспективными являются такие сферы, как энергетика и нефтехимия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и ИТ.
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