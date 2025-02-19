В России введут кредитные каникулы для пострадавших от мошенников

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана VIII созыва Илья Вольфсон обратился в Центробанк с просьбой разработать механизм кредитных каникул для граждан, пострадавших от мошенников при строительстве индивидуальных жилых домов (ИЖС). Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

По словам депутата, к нему поступают многочисленные обращения от семей со всей страны, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за действий недобросовестных застройщиков. Многие из этих людей взяли ипотечные кредиты, рассчитывая на льготные условия, но в итоге остались без домов и без возможности вернуть вложенные деньги.

Вольфсон уже обращался к банкам с просьбой индивидуально рассматривать случаи пострадавших, однако считает необходимым выработать системное решение. Он выразил надежду на поддержку главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в создании механизма, который позволит временно приостановить выплаты по ипотечным кредитам без штрафов и ухудшения кредитной истории.

Кроме того, депутат предложил сделать использование эскроу-счетов обязательным при заключении сделок в сфере ИЖС, особенно если используются льготные ипотечные программы с господдержкой.

Анастасия Фартыгина