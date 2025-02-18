США опровергли существование трехэтапного плана по украинскому урегулированию

Соединенные Штаты назвали фейком сообщения о существовании трехэтапного плана по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США, пишет ТАСС.

— Что касается первого вопроса о том, что какой-то план из трех пунктов, я не видел этой информации, не видел этих сообщений. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио, [помощника президента по нацбезопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк, — уточнил министр.

Ранее об этом писали в Fox News.

При этом Лавров отметил, что ранее видел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в кулуарах Мюнхенской конференции рассказал о встрече с представителем США Китом Келлогом. Сикорский сообщил, что Келлог проинформировал его о некоем плане урегулирования, не раскрывая деталей, но назвав его «нетипичным, но, может быть, весьма интересным».

Рената Валеева